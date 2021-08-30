Antalyaspor’un bu sezonki 4 golünün 3 golü penaltıdan

FT Antalyaspor, geride kalan 3 haftada attığı 4 golün 3’ünü penaltılardan buldu.

Yeni sezona genç ve deneyimli futbolcuları harmanlayarak başlayan Antalyaspor, ligin ilk haftasında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlıların golünü penaltıdan Fredy kaydetti. Güney ekibi, önemli gol pozisyonları yakalamasına rağmen 2. haftada deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu. Antalyaspor, 3. haftada ise son dakikaları büyük heyecana sahne olan maçta Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etti. Kırmızı-beyazlıların gollerini ikisini penaltıdan olmak üzere ABD’li forvet Haji Wright attı.

Ligde topladığı 4 puanla averajla 11. sırada yer alan Antalyaspor’da atılan 4 golün 3’ü böylelikle penaltı noktasından gelmiş oldu.

Antalyaspor, 3 günlük iznin ardından 12 Eylül Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başlayacak.