Antalyasporlu Şensoy dünya sahnesinde

Antalyasporlu Şensoy Masterler Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nın 2023 ayağında dünya sahnesinde.

Masterler Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nın 2023 ayağı, mart ayının son günlerinde Polonya’nın Toru kentinde düzenlendi. Dünyanın her köşesinden atletlerin yoğun bir katılım gösterdiği organizasyonda 60 metrede yarışarak Türkiye’yi temsil etme onuruna sahip olan Antalyaspor atletizm takımının en yeni sporcusu Çiçek Solon Şensoy, ilk gün elde ettiği üçüncülük derecesi ile final koşma hakkını kazanırken, ikinci gün koştuğu final yarışında yaşadığı talihsiz bir sakatlık sonucu bitiş çizgisini sekizinci sırada gördü.

Türkiye’nin tecrübeli atletlerinden olan Şensoy, bu yılın eylül ayında İtalya’da start verilecek Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda kürsüye çıkmayı hedefliyor.