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Antalyasporlu Melisa, Amerika’ya uçuyor
Antalyaspor Voleybol Takımı’nın genç sporcusu Melisa Özşar, eğitim ve spor hayatını ABD’de devam ettirecek.
Spor 16.08.2022, 10:57
Antalyaspor Voleybol Takımı’nın genç sporcusu Melisa Özşar, eğitim ve spor hayatını ABD’de devam ettirecek.
Antalyaspor Voleybol Takımı’nda 2020 yılından beri forma giyen başarılı sporcu Melisa Özşar, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için kazandığı sporcu bursu ile eğitim ve spor hayatına ağustos ayı sonu itibariyle Amerika Birleşik Devletleri’nde devam edecek.
Filenin Akrepleri’nin 5 numaralı formasını giyen ve pasör çaprazı pozisyonunda görev alan 2004 doğumlu genç sporcu, ABD’nin Batı Virginia eyaletinde yer alan Davis & Elkins College’de psikoloji ve işletme okurken aynı zamanda da okulun voleybol takımında da kariyerine devam etme şansı bulacak.