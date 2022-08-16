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Antalyasporlu Melisa, Amerika’ya uçuyor

Antalyaspor Voleybol Takımı’nın genç sporcusu Melisa Özşar, eğitim ve spor hayatını ABD’de devam ettirecek.

Spor 16.08.2022, 10:57
Antalyasporlu Melisa, Amerika’ya uçuyor

Antalyaspor Voleybol Takımı’nın genç sporcusu Melisa Özşar, eğitim ve spor hayatını ABD’de devam ettirecek.

Antalyaspor Voleybol Takımı’nda 2020 yılından beri forma giyen başarılı sporcu Melisa Özşar, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için kazandığı sporcu bursu ile eğitim ve spor hayatına ağustos ayı sonu itibariyle Amerika Birleşik Devletleri’nde devam edecek.

Filenin Akrepleri’nin 5 numaralı formasını giyen ve pasör çaprazı pozisyonunda görev alan 2004 doğumlu genç sporcu, ABD’nin Batı Virginia eyaletinde yer alan Davis & Elkins College’de psikoloji ve işletme okurken aynı zamanda da okulun voleybol takımında da kariyerine devam etme şansı bulacak.

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