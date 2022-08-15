banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Sezonun ilk palamutları 30 liradan tezgâhlarda
Sezonun ilk palamutları 30 liradan tezgâhlarda
Hava ulaşımına yağmur engeli
Hava ulaşımına yağmur engeli

Antalyasporlu cimnastikçiler sahneye çıktı

Antalyasporlu cimnastikçiler Melisa Sert ve Nilgün Sarıoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda Antalyaspor’u temsil etti.

Spor 15.08.2022, 14:23
Antalyasporlu cimnastikçiler sahneye çıktı

Antalyasporlu cimnastikçiler Melisa Sert ve Nilgün Sarıoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda Antalyaspor’u temsil etti.

Konya’da 13-14 Ağustos 2022 tarihlerinde 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda yarışan cimnastik milli takımının 7 kişilik sporcu listesinin ikisini Antalyasporlu cimnastikçiler Melisa Sert ve Nilgün Sarıoğlu oluşturdu.

Grup serisinde yarışan beş milli sporcudan biri olan Melisa Sert, 3 Kurdele, 1 Top kategorisinde topladığı puanlarla Ay-Yıldızlı ekip ile birlikte bronz madalya alarak kürsüye çıkma başarısını gösterirken; bireysel olarak dört alette yarışan Nilgün Sarıoğlu ise çember, labut ve kurdelede ortaya koyduğu performans ile finale kalarak etkinliği 8. olarak tamamladı.

Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu