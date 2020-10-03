Antalyaspor’dan Yeni Malatyaspor maçında taraftar tepkisi
FRAPORT TAV ANTALYASPOR YÖNETİM KURULU, DEPLASMANDA KARŞILAŞTIKLARI YENİ MALATYASPOR MAÇINDA, KENT PROTOKOLÜ VE EV SAHİBİ EKİBİN YÖNETİM KURULU DIŞINDA, 100’DEN FAZLA TARAFTARIN VE HATTA AMİGOLARIN AKREDİTE EDİLEREK FORMALARI İLE TRİBÜNE ALINDIĞINI VE MAÇ BOYUNCA OYUNA MÜDAHALEDE BULUNDUKLARINI ŞAŞKINLIKLA İZLEDİKLERİNE DİKKAT ÇEKEREK, TFF TEMSİLCİLERİNİN, KARŞILAŞMANIN AKREDİTASYON LİSTESİNDEN BU İDDİALARINI TESPİT EDİP GEREĞİNİ YAPMASINI TALEP ETTİ.
Fraport TAV Antalyaspor Yönetim Kurulu, deplasmanda karşılaştıkları Yeni Malatyaspor maçında kent protokolü ve ev sahibi ekibin yönetim kurulu dışında 100’den fazla taraftarın akredite edilerek formaları ile tribüne alındığını, TFF temsilcilerinden karşılaşmanın akreditasyon listesinden bu iddialarını tespit edip, gereğinin yapılmasını talep etti.
Fraport TAV Antalyaspor Yönetimi, Yeni Malatyaspor maçında çok sayıda taraftar ve amigonun maçı akredite edilerek formalı şekilde maçı izlemeleri ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Süper Lig’de takımımız adına 4. haftayı ’Süper’ pandemi önlemleri ile geride bıraktık. Öncelikle; sahada 1-0 kazanan Yeni Malatyaspor teknik ekibi ve futbolcularını kutlarız. Ancak maalesef kutlamamız, saha içiyle sınırlı kalacaktır. Çünkü ülkemizdeki tüm futbol kulüpleri pandemi şartlarında hiçbir gelirleri olmadan, zor imkanlar altında Türk futboluna hizmet etmek için sahada yer alırken, insan sağlığının hiçe sayılmasını göz ardı edemeyiz. Türkiye’nin her yerinde stada alınacak kişiler ve sayıları belli iken Yeni Malatya Stadı’nda eşine az rastlanır görüntülerle karşı karşıya kaldık. Kent protokolü ve ev sahibi ekibin yönetim kurulu dışında, 100’den fazla taraftarın ve hatta amigoların akredite edilerek formaları ile tribüne alındığını ve maç boyunca oyuna müdahalede bulunduklarını şaşkınlıkla izledik."
"Hani seyircisiz oynanacaktı"
"Hani ligin ilk yarısında müsabakalar seyircisiz oynanacaktı ?" diye soran Antalyaspor yönetimi, "Meğer maçlar seyircili oynanmaya başlamış da haberimiz olmamış! Nerede kaldı insan sağlığına verilen önem ve değer? Uyarılarımız sonrası gerekli tespitte bulunan müsabakanın TFF temsilcileri Mustafa Yılmaz, Osman Yıldırım ve Mehmet Altındağ, karşılaşmanın akreditasyon listesinden bu iddiamızı rahatlıkla tespit edip gereğini yapmalıdır. Bizler de bunun takipçisi olacağız. Eğer ihtiyaç duyulursa, elimizde bulunan fotoğrafları TFF yönetimi ile paylaşmaktan imtina etmeyeceğimizin bilinmesini isteriz" ifadelerine yer verdi.
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