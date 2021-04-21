banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sporcu ve kulüplerle ilgili yeni kararlar
Sporcu ve kulüplerle ilgili yeni kararlar
Navalny'nin avukatı ve sözcüsü gözaltında
Navalny'nin avukatı ve sözcüsü gözaltında
Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda!
Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda!
Bu yılın ilk kirazı çıktı, fiyatı 500 lira!
Bu yılın ilk kirazı çıktı, fiyatı 500 lira!

Antalyaspor’dan 5 haftalık kötü gidiş

FT Antalyaspor, son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekti. Kırmızı-beyazlılar, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı.

Spor 21.04.2021, 15:27
2
Antalyaspor’dan 5 haftalık kötü gidiş

FT Antalyaspor, son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekti. Kırmızı-beyazlılar, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı.

Antalyaspor, Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda karşılaştığı Atakaş Hatayspor’a 3-2 mağlup oldu. Son 5 maçında 1 galibiyet alan kırmızı-beyazlıların düşme hattı ile arasındaki puan farkı da 7’ye düştü. 42 puanla 12. sırada yer alan Antalyaspor, son 5 karşılaşmasında Ankaragücü’ne 1-0, DG Sivasspor’a 4-2, Çaykur Rizespor’a 3-2, Atakaş Hatayspor’a 3-2 kaybederken, Kayserispor’u deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu beş karşılaşmada Antalyaspor, 7 gol atıp, 12 gol yedi. Antalyaspor geride kalan 35 hatada, 9 galibiyet, 15 beraberlik 11 de yenilgi aldı. Güney ekibi 15 beraberlik ile ligde en azla berabere kalan takım konumundaki yerini koruyor.

Öte yandan kırmızı-beyazlılar cumartesi saat 20.30’da karşılaşacakları Galatasaray maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
banner478
Yorumlar (0)
17°
parçalı az bulutlu