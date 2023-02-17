Antalyaspor’da yeni transferler ilk antrenmanına çıktı

Antalyaspor’da yeni transferler Mark Mampassi, Balint Szabo ve Emrecan Uzunhan ilk antrenmanına çıktı.

Antalyaspor, kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. Akdeniz ekibi; Doğukan Sinik, kaleci Helton Leite, Erdal Rakip, Mark Mampassi, Emrecan Uzunhan ve Balint Szabo’yu renklerine bağladı. Lige verilen arada hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde sürdüren kırmızı-beyazlılarda yeni transferler Emrecan Uzunhan, Balint Szabo ve Mark Mampassi takımla ilk antrenmanına çıktı.