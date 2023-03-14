Antalyaspor’da yeni başkan Sabri Gülel

Antalyaspor’da başkanlık görevinden istifa eden Av. Aziz Çetin’in yerine yönetim kurulu, Sabri Gülel’in başkan olmasına karar verdi.

Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Çetin’in istifası sonrası başkanlık koltuğuna Sabri Gülel’in oturmasına oy birliği ile karar verildi. Yapılan toplantının ardından görevi devreden Av. Aziz Çetin ile Antalyaspor A.Ş. Başkanı olan Sabri Gülel, Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, teknik ekip ve futbolcular ile bir toplantı yaptı. Çetin yaptığı konuşmada Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanlığı görevinin devam ettiğini, amatör şubeler için çalışmaya devam edeceğini, futbol branşı için de ilgisinin ve katkısının süreceğini söyledi. Başkanlık koltuğuna oturan Sabri Gülel ise Aziz Çetin’in Dernek Başkanı olarak yine içlerinde olacağını, Antalyaspor’u hak ettiği yere getirmek için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Plaket verildi, personelle tanıştı

Toplantının sonunda Futbol Sorumlusu Nuri Şahin’in yanı sıra Antalyaspor forması ile Süper Lig’de 100 maç barajını geçerek 108 maça ulaşan Bünyamin Balcı ile 102 maça ulaşan kaptan Veysel Sarı’ya Akrep temalı plaketleri verildi. Antalyaspor Başkanlık koltuğuna oturan Sabri Gülel daha sonra Antalyaspor A.Ş. personeli ile bir toplantı yaparak çalışma prensiplerini paylaştı.