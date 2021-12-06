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Antalyaspor’da, Trabzonspor mesaisi başladı
FT Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.
Spor 06.12.2021, 14:14 06.12.2021, 14:23
FT Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde, Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresinde rejenerasyon çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarını izinli geçirecek. Antalyaspor, hazırlıklarına çarşamba günü yapacağı idmanla devam edecek.