Antalyaspor’da Sidney Sam ve Naldo’ya ilk 11’de görev
NALDO'NUN (SOLDA)GAZİANTEP SPOR KULÜBÜ KARŞISINDA İLK 11'DE SAHAYA ÇIKMASINDA BEKLENİYOR.
FT Antalyaspor’un, Süper Lig’in 5. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maça Sidney Sam ve Naldo, ilk 11’de başlayacak.
Antalyaspor, yaz transfer döneminde birbirinden önemli oyuncuları kadrosuna katarak adından söz ettirdi. Kırmızı-beyazlılar, tecrübeli yabancıların yanında gelecek vaat eden bir çok Türk futbolcuyla da sözleşme imzaladı. Bu transferlerden kadroya geç katılan Brezilyalı savunmacı Naldo ve Alman oyuncu Sidnay Sam, Teknik Direktör Tamer Tuna’nın idaresinde eksikliklerini tamamladı. Ligin ilk 4 maçında süre alamayan iki futbolcunun bu hafta 18 Ekim Pazar günü Gaziantep FK karşısında ilk 11’de forma şansı bulması bekleniyor.
Geçen sezon Avusturya 1. Futbol Ligi takımlarından Rheindorf Altach takımında forma giyen 32 yaşındaki Sidney Sam, 21 lig maçında 6 gol attı. 2019-2020 sezonunda La Liga’dan düşen Espanyol ile 26 maça çıkan Brezilyalı savunmacı Naldo ise 1 asist yaptı.
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