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Antalyaspor’da Naldo 1 attı, 3 getirdi

FT Antalyaspor’da başarılı defans oyuncusu attığı ilk golde takımına deplasmanda 3 puan getirdi.

Spor 12.04.2021, 10:53
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Antalyaspor’da Naldo 1 attı, 3 getirdi

FT Antalyaspor’da başarılı defans oyuncusu attığı ilk golde takımına deplasmanda 3 puan getirdi.

Süper Lig’in 34. haftasında FT Antalyaspor deplasmanda karşılaştığı HK Kayserispor’u 1-0 mağlup etti. Hafta içi sahasında DG Sivasspor’a 4-2 yenilmenin üzüntüsünü yaşayan kırmızı-beyazlılar, Kayserispor maçından puan ya da puanlar hedefliyordu. Zorlu karşılaşmada Antalyaspor’da galibiyeti getiren gol 45. dakikada defans oyuncusu Naldo’dan geldi. Naldo, bu sezonki ilk golünde takımına 3 puan getirmiş oldu. Sezon başında kırmızı-beyazlı takıma katılan Naldo, maç eksikliklerini tamamlamasının ardından kadronun vazgeçilmezlerinden oldu.

Bu sonuçla Antalyaspor, deplasmanda Süper Lig’in 22. haftasındaki Gençlerbirliği karşılaşmasından ardından 7 maç sonra galibiyetle tanıştı. Kırmızı-beyazlılar üst üstte 2 mağlubiyet sonrası aldığı galibiyetle, puanını 42’ye yükselterek ligde 11. sıraya çıktı.

Güney ekibi ligin 35. haftasında cuma günü saat 19.00’da Çaykur Rizespor’u ağırlayacak.
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