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Antalyaspor’da, Kayserispor hazırlıkları başladı
FT Antalyaspor, Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.
Spor 05.09.2022, 16:56
FT Antalyaspor, Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.
Haftayı 2-0’lık Kasımpaşa mağlubiyetiyle kapatan Antalyaspor, gözünü hemen bir sonraki haftadaki lig maçına çevirdi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde toplanan kırmızı beyazlılar iki grup halinde yaptığı antrenmanla Y. Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Kasımpaşa maçında ilk on birde forma giyen futbolcular, fitness salonunda yenileme antrenmanı yaparken diğer futbolcular sahada çalışma gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlıkları süren Ndao ve Ömer Toprak katılmadı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|4
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Trabzonspor
|5
|10
|8. Galatasaray
|4
|7
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Rizespor
|3
|5
|9. Samsunspor
|3
|5
|10. Gençlerbirliği
|4
|5
|11. Göztepe
|4
|5
|12. Adanaspor
|4
|4
|13. Tuzlaspor
|4
|4
|14. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Almeria
|3
|4
|13. Girona
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Sevilla
|4
|1
|17. Real Valladolid
|3
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0
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