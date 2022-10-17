Antalyaspor’da, İstanbulspor maçı hazırlıkları devam etti

Süper Lig ekiplerinden FTA Antalyaspor, sahasında karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig’de son 6 maçında 3 puana hasret kalan FTA Antalyaspor, kötü gidişata İstanbulspor karşısında son vermek istiyor. Süper Lig’in 11. haftası açılış maçında İstanbulspor’u konuk edecek olan kırmızı-beyazlılar hazırlıklarını akşam antrenmanıyla devam etti. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde Futbol Sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Çift kale taktik ağırlıklı gerçekleştirilen antrenmanda genç çalıştırıcı isteklerinin yerine getirilmesi için oyuncularını sık sık uyardı.