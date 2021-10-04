banner453

banner454

banner420

Son Dakika
e-Nabız verilerinin çalındığı iddialarına yönelik açıklama
e-Nabız verilerinin çalındığı iddialarına yönelik açıklama
Altının gram fiyatı 501 lira
Altının gram fiyatı 501 lira
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!
Aslan son dakikada 3 puanı kaptı
Aslan son dakikada 3 puanı kaptı

Antalyaspor’da Ersun Yanal ile resmi olarak yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor’da Teknik Direktör Ersun Yanal ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Spor 04.10.2021, 22:40
Antalyaspor’da Ersun Yanal ile resmi olarak yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor’da Teknik Direktör Ersun Yanal ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Antalyaspor Kulübü ayrılığı sosyal medya hesabından, “Teknik direktörümüz Ersun Yanal ile sözleşmemizi sonlandırma kararı almamış bulunmaktayız. Ersun Yanal ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleriyle duyurdu.

Deneyimli teknik adam geçen sezon kırmızı beyazlı ekiple 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P