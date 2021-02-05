Antalyaspor’da, Denizlispor maçı hazırlıkları

FT Antalyaspor, Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Lig’de son 7 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen ve topladığı 30 puanla 9. sırada yer alan FT Antalyaspor, çıkışını Denizlispor deplasmanında da sürdürmeyi hedefliyor. Zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan kırmızı-beyazlılarda, Beşiktaş maçında ilk on birde forma giyen grup regenerasyon çalışması yaparken, diğer grup Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde antrenmana çıktı. Ersun Yanal idaresindeki antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışması ile başladı. Antalyaspor daha sonra pas ve dar alan oyunu ile antrenmanı tamamladı. Dar alan oyununu sarı yelekli takım kazandı.

Pazar günü Denizli Atatürk Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük, Mehmet Cem Hanoğlu ve Samet Çavuş hakem üçlüsü yönetecek.