Antalyaspor’da çeyrek final sevinci

Bursaspor deplasmanında alınan 3-0’lık galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası’nda adını çeyrek finale yazdıran FT Antalyaspor’da galibiyet sevinci yaşanıyor.

Süper Lig’de son iki maçını kazanan FT Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda da tur atlamayı başardı. Son 16 turunda deplasmanda Bursaspor’u 3-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, çeyrek finale yükseldi.

Kupaya 4. turdan katılan FT Antalyaspor, Pendikspor’u 2-0, 5. turda ise Boluspor’u 1-0’lık skorla geçerek son 16 turuna kalmıştı. Bu turda rakibi Bursaspor olan kırmızı-beyazlılar deplasmanda ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazanıp, çeyrek finale yükseldi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Antalyaspor’a turu getiren golleri 6. dakikada penaltıdan Hakan Özmert, 32. dakikada Gökdeniz Bayrakdar ve 36. dakikada Adis Jahovic kaydetti.

Geçen sezon kupada yarı finale yükselen kırmızı-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor’a 1-0 ve 4-0’lık skorlarla yenilerek kupaya veda etmişti. Akdeniz ekibinde bu sene hedef finale kadar gitmek. Hafta sonunda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, Bursaspor maçının ardından şehre dönerek antrenmanlarına başladı. Kupa maçında forma giyen isimler yenileme idmanı yaparken, diğer futbolcular ise kondisyon ve taktik çalıştı.