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Antalyaspor’da Başkan Ali Şafak Öztürk istifa etti

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk istifa ettiğini açıkladı. Öztürk, istifa sebebini maddi ve manevi yıpranma olarak gösterdi.

Spor 19.01.2021, 18:16
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Antalyaspor’da Başkan Ali Şafak Öztürk istifa etti

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk istifa ettiğini açıkladı. Öztürk, istifa sebebini maddi ve manevi yıpranma olarak gösterdi.

Antalyaspor’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "En sonda söylenmesi gerekeni en başta söyleyelim; Öztürk ailesi olarak Antalyaspor yönetimini bırakma kararı aldık. Bırakırken ’nereden aldık, nereye geldik ve hangi şartlarda bırakıyoruz’ konusunu net olarak kamuoyu ile paylaşmak üzere bu açıklamayı yapma gereği duyuyoruz. Öztürk ailesi olarak 30 Haziran 2016 tarihinde bu şanlı armayı taşıyan bayrağı emanet aldığımızda o günkü kur üzerinden 41 milyon Euro borç ile devraldık. Antalyaspor’un bugün itibarı ile 7 milyon 700 bin Euro ihtilaflı dosyalar ve cari borcu bulunmaktadır. 1 Ocak 2021 tarihine kadar mevcut teknik ekibin, futbolcuların ve personelin bütün alacakları ödenmiştir" denildi.

"Neredeyse borçsuz bırakıyoruz"

Bu süreçte Öztürk ailesine ait olan şirketlerden yapılan sponsorluk ödemelerinin 45 milyon TL olduğunu ifade eden Öztürk, "Ayrıca Öztürk ailesi olarak Antalyaspor’umuza 85 milyon TL nakit olarak harcanmıştır. Toplamda 130 milyon TL olan bu ödemelerin dışında kulübümüzün banka borçları olarak görünen finansman gideri olan 61 milyon Euro ve 88 milyon TL’yi yine Öztürk ailesi olarak ödemeye devam edeceğiz. Bugün itibari ile Antalyaspor’un hiçbir geliri üzerinde icra, temlik veya herhangi bir kısıtlama yoktur. Buna ek olarak TFF’den elde edilen günü geçmiş alacak tutarımız 9 milyon 900 bin TL, ayrıca stopaj iadesinden beklenen tutar 8 milyon 600 bin TL’dir. Bugünkü mali tablo içerisinde 41 milyon Euro borç ile devraldığımız Antalyaspor’u neredeyse borçsuz bir kulüp olarak bırakıyoruz" dedi.

Yatırımlar

Antalyaspor’un mali yapısı ile borç yükü taraflarından finanse edildiği için Süper Lig’in en borçsuz kulüplerinden biri haline geldiğini açıklayan Başkan Öztürk, "Bugüne kadar kulübümüzün bundan sonraki varlığını sürdürebilmesi ve kalıcı gelir kaynaklarının yapılması adına yaptığımız hizmetleri de kısaca gözden geçirmek gerekirse; hafriyat işinde yıllık oluşan gelirimiz 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında düzenli hale gelmiştir. Bugünkü değeri yaklaşık olarak 30 ila 40 milyon TL olan benzin istasyonu da bu sürede kulübe kazandırılmıştır. Hasan Subaşı Tesisleri’nin sahası ve binası tamamen yenilenmiş, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri günün bilimsel şartlarına göre modernize edilmeye devam edilmiş ve 2 adet ilave çim saha yapılmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

"Yıprandık"

Geçen zaman içerisinde Öztürk, ailesinin hem maddi hem de manevi olarak çok yıprandığına değinen Ali Şafak Öztürk, "Aile olarak aldığımız karar doğrultusunda Antalyaspor yönetimini bırakmaya kararı verdik. Bu kararı alırken gurur duyduğumuz bir tabloyla veda ediyoruz. Bugün itibari ile bakıldığında Türkiye Süper Ligi’nde kadrosunda en az sayıda yabancı futbolcu bulunduran, hemen hemen her yaş kategorisinde milli oyuncusu olan, altyapısı ve A takımda oynattığı genç futbolcu sayısı ile örnek gösterilen bir kulüp haline getirdik" diye konuştu.

"Üzerimize düşeni yaptık"

55 yıllık kulüp tarihinin en fazla puan, en iyi sırada ligi tamamlama, bir sezonda en fazla galibiyet, en az yenilgi, seyirci rekoru gibi daha birçok rekoru kırarak sonraki yönetimler için çıtayı yükseltip, bıraktıklarını vurgulayan Öztürk, "Son 5 yılın puan durumuna bakıldığında görevde olduğumuz sürece Süper Lig’in en başarılı 6’ncı takımı olduk. Pandemi döneminde Türkiye’yi bırakın, dünyada örnek gösterilecek bir yönetim tarzıyla sadece sahada değil, söz konusu sağlık olduğunda da en hassas şekilde ve büyük bir fedakarlıkla üzerimize düşeni gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

"Kulübümüze bundan sonraki dönemde başarılar diliyoruz"

Ali Şafak Öztürk, açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:

"Bizim için en fazla gurur duyulacak olan özelliğimiz ise, aynı sezon içinde en fazla altyapıdan oyuncuyu A takıma kazandırma, alt yapıdan 14 milli oyuncu çıkarma ve artık Türkiye’de örnek gösterilen altyapı sayesinde sporcu yetiştirip düzenli olarak Türk futboluna kazandırma projemizdir. Her yıl kadro kalitemizi artırmakla kalmayıp genç yıldız adayları ile dinamizmimizi ve sağlıklı kulüp yapısını oluşturma başarımızdır. İlk günden bugüne kadar reklam, koltuk, makam peşinde olmadığımızı söyledik, bugün de aynı söylemlerle yönetimi bırakma kararı alıyoruz. Antalyaspor’un sahipsiz kalmayacağına olan inancımızla, bizden daha iyi yöneteceğine inananların önünü açıyor, kulübümüze bundan sonraki dönemde başarılar diliyoruz."
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