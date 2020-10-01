Antalyaspor’da antrenman öncesi doğum günü sürprizi
SÜPER LİG EKİPLERİNDEN ANTALYASPOR, 3 EKİM’DE DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI YENİ MALATYASPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINA DEVAM EDERKEN, ANTRENMAN ÖNCESİ DEFANS OYUNCULARINDAN BAHADIR ÖZTÜRK’E TAKIM ARKADAŞLARI VE TEKNİK EKİP TARAFINDAN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI YAPILDI
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 3 Ekim’de deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam ederken, antrenman öncesi defans oyuncularından Bahadır Öztürk’e takım arkadaşları ve teknik ekip tarafından doğum günü kutlaması yapıldı.
Süper Lig’in 4. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Maç öncesi hazırlıklarına devam eden kırmızı-beyazlılar antrenman öncesi defans oyuncusu Bahadır Öztürk ile analiz antrenörü Halil Taner Tarımer’e doğum günü kutlaması yaptı. Takımın sosyal medya hesabında paylaşılan fotoğraflar taraftarlar tarafından beğeni topladı.
Teknik Direktör Tamer Tuna, teknik ekip ve futbolcular doğum günü sevinicini birlikte paylaştılar.
Ayrıca deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fraport TAV Antalyaspor mücadelede 3 puan kazanmayı hedefliyor.
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