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Antalyaspor’da Abdullah Avcı defteri kapandı
FT ANTALYASPOR KULÜBÜ BASIN SÖZCÜSÜ MURAT SÜĞLÜN, TEKNİK DİREKTÖRLÜK KONUSUNDA ABDULLAH AVCI İLE ANLAŞAMADIKLARINI BİLDİRDİ.
Spor 04.11.2020, 14:39
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FT Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, teknik direktörlük konusunda Abdullah Avcı ile anlaşamadıklarını bildirdi.
Tamer Tuna ile yollarını ayıran FT Antalyaspor, yeni teknik direktör arayışlarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip bir süredir deneyimli teknik adam Abdullah Avcı ile görüşmelerine devam ediyordu. Tarafların uzun süren görüşmelerin ardından bir anlaşma sağlayamadığı belirtildi.
Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, “Abdullah Avcı ile anlaşma sağlanamadı. Genel şartlarda bir anlaşmaya varamadık. Bunun ardından diğer hoca adaylarımızla görüşmeye başladık. Kısa süre içinde yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız” dedi.
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