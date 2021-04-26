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Antalyaspor’da 10 eksik can sıkıyor

FT Antalyaspor’da, Fatih Karagümrük maçı öncesi 10 eksik futbolcu bulunuyor. Düşme hattının 5 puan üzerinde yer alan kırmızı-beyazlılarda bu durum can sıkıyor.

Spor 26.04.2021, 10:35
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Antalyaspor’da 10 eksik can sıkıyor

FT Antalyaspor’da, Fatih Karagümrük maçı öncesi 10 eksik futbolcu bulunuyor. Düşme hattının 5 puan üzerinde yer alan kırmızı-beyazlılarda bu durum can sıkıyor.

Süper Lig’in 37. haftasında sahasında Galatasaray’a 1-0 mağlup olan FT Antalyaspor, çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı. Sezon başından beri sakat oyunculardan dolayı sık sık sorun yaşayan kırmızı-beyazlılar, ligde son haftalara girilirken yine aynı sorun baş gösterdi.

Antalyaspor’da Gökdeniz Bayrakdar, Sidney Sam, Hakan Özmert, Doğukan Sinik, Veysel Sarı, Eren Albayrak, Serdar Gürler ve Bahadır Öztürk’ün sakatlıkları devam ediyor. Akdeniz temsilcisinde Galatasaray karşılaşmasında kırmızı kart gören Lukas Podolski’nin yanı sıra Fedor Kudriashov da cezalı durumda yer alıyor. Sakat futbolculardan Eren Albayrak’ın durumunun maç saatine kadar belli olacağı öğrenildi.

Ligde 42 puanla 13. sırada yer alan Antalyaspor’un düşme hattıyla arasında 5 puan fark bulunuyor. Güney ekibi, tüm eksikliklerine rağmen Fatih Karagümrük deplasmanından puan ya da puanlar elde ederek, rahat nefes almayı hedefliyor.
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