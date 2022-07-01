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Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına salonda başladı

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor’da A Takım oyuncuları ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

Spor 01.07.2022, 15:45
Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına salonda başladı

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor’da A Takım oyuncuları ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

Antalyaspor’da altyapı oyuncularının ardından A Takım’da forma giyen futbolcular da toplandı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde Futbol Sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki antrenmanda futbolcular salonda fitness çalıştı. Kırmızı-beyazlılar daha sonra sahadaki kısa süreli koşu ile çalışmasını tamamladı. Akdeniz ekibi ikinci antrenmanının akşam saat 20.00’da yapacak.

Sağlık kontrolünün ardından 3 gün tesislerde çalışacak olan Antalyaspor daha sonra birinci etap kampı için Burdur’a hareket edecek. 4-14 Temmuz tarihleri arasında Burdur’da hazırlıklarını sürdürecek olan kırmızı-beyazlılar, 7 Temmuz’da Metalist Kharkiv, 10 Temmuz’da Medipol Başakşehir ve 14 Temmuz’da Bodrumspor’la hazırlık yapacak.

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