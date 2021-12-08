Antalyaspor, Trabzonspor karşısına 6 eksikle çıkacak

Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak olan FT Antalyaspor’a 6 eksik bulunuyor.

Süper Lig’in 16. haftasında lider Trabzonspor’u ağırlayacak olan kırmız-beyazlılar bir günlük iznin ardından akşam antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde saat 17.00’deki antrenman futbol sorumlusu Nuri Şahin idaresinde gerçekleştirilecek. Antrenmana sakatlıkları devam eden Doğukan Nelik, Harun Alpsoy, Ufuk Akyol, Crivelli ve Wright katılmayacak. Hafif sakatlığı bulunan Hakan Özmert ise takımdaki yerini alacak. Bu futbolcunun hafta sonundaki mücadelede oynayıp oynayamayacağı maç gününe kadar netleşecek. Kart cezalısı Amilton da Trabzonspor karşısında formasından uzak kalacak.