Antalyaspor, Sinan Gümüş ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Toto Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, Fenerbahçe’den kadrosuna kattığı Sinan Gümüş için imza töreni düzenledi.

Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza törenine Antalyaspor Asbaşkanı Emrah Çelik ile yeni transfer Sinan Gümüş katıldı. Törende konuşan Emrah Çelik, Sinan Gümüş’ü transferini son günün son saatlerde bitirdiklerini hatırlattı. Transfer döneminde yoğun günler geçirdiklerini dile getiren Çelik, "Teknik ekibimizin isteği doğrultusunda takımımızı güçlendirdik. Son hamlemizi de Sinan Gümüş ile yaptık. Sinan için biz ısrarcı olduk, Sinan da dik duruşuyla örnek bir tavır sergiledi Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Giderken kendisini sahiplenerek gönderen camiamızın şimdi ondan çok beklentisi var. Bundan sonra bize sadece kendisine başarılar dilemek düşüyor” dedi.

"Mutlu ayrıldım, mutlu döndüm"

Yeniden Antalyaspor’a döndüğü için mutlu olduğunu kaydeden Sinan Gümüş ise, “Aslında ben konuşmamı kısa ve öz tutmak istiyorum. Burada olmaktan dolayı mutlu ve gururluyum. Zaten başkanımın söylediği gibi ben buradan çok mutlu ayrıldım ve şu an mutlu dönüyorum. Tam 2 sene önce takım aynı bu durumdayken gelmiştim. Ve başarı sağlayarak çok güzel bir ikinci devre oynadık. Tek hedefim en hızlı şekilde yine fit olmak ve takıma yardım etmek. İnşallah Antalyaspor yine hak ettiği yerlere gelir. Ben de 2-3 hafta içinde tam anlamıyla hazır olmak istiyorum. Önemli olan sakatlanmadan sezon sonuna kadar katkı verebilmem” diye konuştu.

2.5 yıllık sözleşme imzalayan 28 yaşındaki Sinan Gümüş daha sonra yeni forması ve Antalyaspor atkısıyla gazetecilere poz verdi. Gümüş, kırmızı-beyazlı ekipte 53 numaralı formayı giyecek

İkinci kez Antalyaspor forması giyen Gümüş, 10’u Süper Lig, 3’ü de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 13 maçta görev aldı. Gümüş, bu maçlarda 5 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyarken toplamda 926 dakika sahada kalma başarısı gösterdi.