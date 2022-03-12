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Antalyaspor, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen uçuşlardan dolayı İstanbul’a gidemediği için Başakşehir maçının ertelenmesi talebiyle TFF’ye başvurdu.
Antalyaspor, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen uçuşlardan dolayı İstanbul’a gidemediği için Başakşehir maçının ertelenmesi talebiyle TFF’ye başvurdu.
Antalyaspor, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen uçuşlardan dolayı İstanbul’a gidemediği için Başakşehir maçının ertelenmesi talebiyle TFF’ye başvurdu.
Spor 12.03.2022, 17:57
Antalyaspor, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen uçuşlardan dolayı İstanbul’a gidemediği için Başakşehir maçının ertelenmesi talebiyle TFF’ye başvurdu.