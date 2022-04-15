Antalyaspor: "Nuri Şahin ile aramızda 5 yıllık sözleşme mevcuttur. Ülkemizin değerli kulüplerinden biri olan Galatasaray’ın başkan namzeti Metin Öztürk’ün ’Sezon sonunda Nuri Şahin ile görüşürüz’ ifadeleri, spor etiğinin tamamen dışında bir açıklamad

Antalyaspor: "Nuri Şahin ile aramızda 5 yıllık sözleşme mevcuttur. Ülkemizin değerli kulüplerinden biri olan Galatasaray’ın başkan namzeti Metin Öztürk’ün ’Sezon sonunda Nuri Şahin ile görüşürüz’ ifadeleri, spor etiğinin tamamen dışında bir açıklamadır."