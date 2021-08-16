Antalyaspor, kaçan galibiyete üzülüyor

Süper Lig’de yeni sezona galibiyet parolasıyla başlayan FT Antalyaspor’da, Göztepe karşısında alınan beraberliğin üzüntüsü yaşanıyor.

Süper Lig’e galibiyetle başlamak isteyen FT Antalyaspor’da uzatma dakikalarında kaçan 3 puanın üzüntüsü yaşanıyor. Bu sezon ligi ilk 5 içinde bitirme hedefi koyan kırmızı-beyazlılar, sahasındaki ilk maçta sıcak havaya rağmen özellikle ilk yarı etkili bir oyun ortaya koydu. Pandemi nedeniyle uzun bir aradan sonra seyirci desteğini de arkasına alan kırmızı-beyazlılar aradığı golü 33. dakikada penaltıdan Fredy’in ayağından buldu. Erken görülen kartlarla sorun yaşayan Antalyaspor, maçın uzatma dakikalarında yediği golle karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı.

Güney ekibinde yeni transferlerden Güray Vural, Wright, Poli, Ghacha ve kiralıktan dönem Mukairu ilk 11’de sahaya çıktı. Özellikle Ghacha, etkili oyunu ve takımına penaltı kazandırmasıyla taraftarın büyük beğenisini topladı.

Öte yandan kadroda yer almayan Kudryasov, Rusya Milli Takımı’na ve maçın yıldızlarından Ghacha ise Cezayir Milli Takımı’na davet edildi.

Kırmızı-beyazlılar iki günlük iznin ardından Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayacak.