Antalyaspor, hocasını haftaya açıklayacak
ANTALYASPOR KULÜBÜ BASIN SÖZCÜSÜ MURAT SÜĞLÜN, GÖRÜŞMELERİN DEVAM ETTİĞİNİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YERLİ BİR HOCA İLE ANLAŞACAKLARINI BİLDİRDİ.
Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, görüşmelerin devam ettiğini önümüzdeki hafta yerli bir teknik direktör ile anlaşacaklarını bildirdi.
FT Antalyaspor’da Tamer Tuna’nın ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına devam ediliyor. Kırmızı-beyazlı ekip için özellikle Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman ismi konuşuluyor. Antalyaspor’u ise bu hafta pazartesi günü sahasında oynayacağı zorlu Fenerbahçe karşılaşmasına Tamer Tuna’nın yardımcıları hazırlıyor.
“Yerli hoca”
Teknik direktör arayışları noktasında bilgi veren Murat Süğlün, “Çalışmalarımız devam ediyor. Henüz net bir gelişme var diyemeyiz. Yerli bir hocayla anlaşacağız. Kamuoyunda konuşulan isimler var. Önümüzdeki hafta hocamız netleşecek ve gerekli açıklamayı yapacağız” dedi.
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