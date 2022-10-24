Antalyaspor galibiyet serisi peşinde

Süper Lig’de 62 gün sonra 3 puanla tanışan FTA Antalyaspor, deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor karşılaşmasından alacağı puan yada puanlarla çıkışını sürdürmek istiyor.

Süper Lig’de üst sıraları hedefleyen FTA Antalyaspor, geride kalan 11 haftada istediği sonuçları alamadı. Kadrosunu büyük oranda koruyan ve kariyerli futbolcuları ile yeniden anlaşan kırmızı-beyazlılar başarılı bir hazırlık dönemi geçirdi. Buna rağmen güney ekibi yeni sezonun 3. haftasında sahasında Trabzonspor’u 5-2 yendikten sonra adeta çöküşe girdi. Bu karşılaşmanın ardından gelen maçlarda kalesini gole kapatamayan kırmızı-beyazlılar 6 karşılaşmada sadece bir beraberlik alabildi. Antalyaspor, kötü gidişatına 3 puan parolasıyla çıktığı İstanbul karşılaşmasında son verdi. Akdeniz ekibi uzatma dakikalarında Veysel Sarı’nın kafasından bulduğu golle 3 puan hasretine 62 gün sonra son verdi. Puanını 10’a yükselten Antalyaspor, ligde de 14. sıraya yükseldi. Antalyaspor, Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor karşılaşmasından da puan yada puanlar alarak, bir çıkış serisi yakalamayı hedefliyor.

Antalyaspor zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresinde yapacağı antrenmanla başlayacak.