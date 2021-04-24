Antalyaspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

Antalya Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği Antalyaspor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Lige son haftalardaki kötü sonuçlarıyla şampiyonluk yarışında yara alan sarı-kırmızılı ekip, 34 müsabakada 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, haftaya 66 puanla lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde rahat bir sezon geçiren Akdeniz temsilcisi ise 35 müsabaka sonunda 42 puan topladı ve 12. sırada yer aldı.

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Mert, Naldo, Ersan, Ali Eren, Mevlüt, Doğukan, Serdar, Amilton, Fredy, Podolski

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Halil