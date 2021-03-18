Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaştı.

18. dakikada Antalyaspor atağında ceza sahasında yaşanan karambolden sonra top Podolski'nin önünde kaldı. Vuruşunu yapan Podolski, golü kaydetti.

İlk yarı 1-0 biterken ikinci yarıya her iki takım da atak yakalamaya çalışarak başladı.

82. dakikada Hakan Özmert çok sert bir şutla ceza sahası dışından golü buldu.

Karşılaşmayı 2-0 lık skorla kazanan Antalyaspor, finalde Beşiktaş ile karşılaşacak.