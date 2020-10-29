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Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi

Fraport Tav Antalyaspor’da Teknik Direktör Tamer Tuna ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Spor 29.10.2020, 11:40
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Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi

Antalyaspor Kulübü'nden yönetim kurulunun kararıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Antalyaspor'umuzda 15 Ocak 2020 tarihinden itibaren teknik direktörlük görevi üstlenen Tamer Tuna ile kulüp stratejilerimizde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze verdiği hizmet ve katkı için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Tuna, kırmızı-beyazlı ekiple 23 lig maçında 10 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Tuna geçen sezon düşme hattından aldığı Antalyaspor'la büyük bir çıkış yakalayarak ligi 45 puanla 9. sırada tamamlamıştı.

Antalyaspor, bu sezon ise geride kalan 6 haftada aldığı 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu topladığı 8 puanla ligde 7. sırada bulunuyor.

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