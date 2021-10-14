Antalyaspor Başkanı Çetin: "Sivas’a puan almaya gidiyoruz"

Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, yeni teknik ekiplerine güvendiklerini ve DG Sivasspor maçından puan ya da puanlar beklediklerini söyledi.

Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda cumartesi günü DG Sivassppor ile karşılaşacak olan FT Antalyaspor hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde devam etti. Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresindeki antrenman koşu, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla devam etti. İkinci bölümde ise kırmızı beyazlılar tam sahada çift kale taktik ağırlıklı maç yaptı. Nuri Şahin, orta saha futbolcularına daha çok koşmaları ve mücadele etmeleri yönünde direktiflerde bulundu. Antrenmana sakatlığı bulunan Poli katılmadı. Tüm planlarını zorlu DG Sivasspor maçından puan alma üzerine kuran Şahin’in kendisinin yedek kulübesinde olacağı yerine Hakan Özmert’i ilk 11’de düşündüğü öğrenildi. Antalyaspor, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ise zorlu mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

"Puan almaya gidiyoruz"

Nuri Şahin ve ekibine güvendiklerinin altını çizen Çetin, “Zorlu bir DG Sivasspor maçımız var, onlar da ligin en iyi takımlarının birisi. Güçlerinin farkındayız. Ama biz de iyi bir takımız. Oraya puan ya da puanlar almaya gidiyoruz. Elimizden geleni yapacağız, ekibimize ve futbolcularımıza güveniyoruz. Hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz, heyecanla maç saatini bekliyoruz” dedi.