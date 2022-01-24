Antalyaspor, 7 haftadır 3 puana hasret

FT Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’de sahasında aldığı Gaziantep FK beraberliğiyle 3 puan hasretini 7 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında FT Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı. Puanını 24’e yükselten kırmızı-beyazlılar 17. sırada kaldı ve düşme hattından kurtulamadı. Öte yandan güney ekibinin ligde galibiyet hasreti ise 7 maça çıktı. Antalyaspor en son 16. haftada sahasında Trabzonspor’u 2-1 mağlup etmişti. Ardından oynadığı 7 karşılaşmada kırmızı-beyazlılar 3 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Konyaspor’a 1-0, Galatasaray’a 2-0, Göztepe’ye 4-0, Çaykur Rizespor’a 2-1 kaybeden Akrepler, Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile 1-1, Gaziantep FK ile de 0-0 berabere kaldı.

Antalyaspor, Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından başlayacak.