Antalyaspor, 3 grup halinde çalıştı

FT Antalyaspor, Burdur kampında yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

MAKÜ Tesisleri’ndeki antrenmanda kırmızı-beyazlılar, üç grup halinde çalıştı. Hazırlık maçı kadrosunda bulunan grup taktiksel çalışma yaparken; Bünyamin Balcı, Adriano, Kudriashov ve Fredy’den oluşan gruba performans testleri uygulandı. Diğer grup ise fitness salonunda yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresindeki antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.

Öte yandan Antalyaspor, ilk hazırlık maçını saat 17.30’da MAKÜ Stadyumu’nda Ukrayna Premier Lig takımlarından Metalist Kharkiv ile oynayacak.