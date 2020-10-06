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Antalyaspor, 11 futbolcuyu kadrosuna kattı, 27 futbolcu ile yollarını ayırdı

NAZIM SANGARE, FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU.

Spor 06.10.2020, 11:27
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Antalyaspor, 11 futbolcuyu kadrosuna kattı, 27 futbolcu ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yaz transfer döneminde 11 futbolcuyu kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlılarda 27 futbolcuyla tamamen ve kiralık olmak üzere yollar ayrıldı.

Süper Lig’de 4 Ağustos’ta başlayan yaz transfer dönemi 5 Ekim itibariyle sona erdi. Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor kadrosunu güçlendirmek için 7 takviye yaptı. Akdeniz ekibi, Nuri Şahin’i Werder Bremen’den, Serdar Gürler’i Huesca’dan, Sidney Sam’ı Altach’dan, Orgill’i Ankaragücü’nden, Naldo’yu Espanyol’dan, Gökdeniz Bayrakdar’ı Kocaelispor’dan, Mert Yılmaz’ı Bayern Müchen 2’den, Omar İmeri’yi Shkendija’dan, Doğukan Özkan’ı Beşiktaş’tan,Ali Eren İyican’ı Ankaraspor’dan kadrosuna kattı.

Kırmızı beyazlılardan; Nazım Sangare Fenerbahçe’ye,Celutska Sparta Prag’a, Yekta Kurtuluş Altay’a, Salih Dursun ve Diego Gençlerbirliği’ne transfer oldu.

Gençler kiralandı

Harun Alpsoy Altay’a, Mukairu Anderlecht’e, Gustavo Blanco Leschuk Real Oviedo’ya kiralandı. Ayrıca Samsunspor’dan alınan Gökdeniz Yılmaz, Bodrumspor’a kiralandı. Kırmızı-beyazlılar tecrübe kazanması için Bodrumspor’a; Cengiz Demir, Sergen Yatağan, Harun Kavaklıdere, Mikail Başar, Batuhan Berkay Fındık, Erman Herman Vardar, Yakup Mert Çakır, Cenk Şen, Kaan Mert Nasırcılar, Apdi Mert Çayır; Talha Bulut, Mert Çölgeçen ve Mustafa İnan Kemerspor 2003’e kiralandı.

Takımdan ayrılan Cissokho, Vainqueur, Chico, Ndinga, Charles ise herhangi bir takım bulamadı.

Kırmızı-beyazlı takımın hiçbir futbolcuyu kadrosuna kiralık olarak katmaması ve genç futbolculara yönelmesi dikkat çekti.

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