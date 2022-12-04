Antalya’da Titanic Cup Turnuvası başlıyor

Türkiye, Hollanda, Letonya ve İskoçya’dan 4 takımın yarışacağı Titanic Cup Turnuvası’nın basın lansmanı Titanic Mardan Hotels’de düzenlendi. Turnuvaya Türkiye’den Adana Demirspor, Hollanda’dan Fortuna Sittard, Letonya’dan Fk Liepaja ve İskoçya’dan Livingston FC takımları katılıyor.

Her geçen gün ulusal ve uluslararası futbol kulüplerinin devre arası kamp bölgesi olarak tercih ettiği Antalya’da Dünya Kupası nedeniyle ulusal liglerin ara verdiği dönemde Titanic Hotels grup Otellerinde kamp yapan Adana Demirspor, Fortuna Sittard (Hollanda), Fk Liepaja (Letonya) ve Livingston FC (İskoçya) takımları Titanic Cup’da bir araya gelerek hem mini bir turnuva ile yarışacaklar hem de lige hazırlık yapacaklar. Turnuva öncesi düzenlenen basın lansmanında turnuva kurulları tanıtılırken, toplantıya FIFA maç temsilcisi Protsenko Viacheslav, UEFA maç temsilcisi Dragoş Hincu, takım menajerleri Nicholajs Djakins ve Jervgenijs Belovs ve organizatörler, Georg Wimmer, Cheban Mikhail ve Atalay Mutlu katıldı.

Turnuva, Titanic Mardan Stadyumu’nda 5 Aralık Pazartesi günü saat 13.30’da Adana Demirspor ve Fortuna Sittard arasında oynanacak maçla başlayacak. Sonrasında ise saat 16.00’da oynanacak olan Fk Liepaja ve Livingston FC takımlarının maçıyla devam edecek. Turnuva 8 Aralık Perşembe günü ise final maçıyla sona erecek.