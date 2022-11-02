Antalya’da spor camiasını yasa boğan ölüm

Olay, Bilecik’te 3 Eylül’de, D-650 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Sakarya istikametinde seyreden K.Ç. idaresindeki 34 DP 0427 plakalı kamyon, Vezirhan beldesi geçişinde emniyet şeridinde duraklayan 07 YHL 82 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki Türkiye Muaythai Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkan Yardımcısı Canseven ile öğrencileri Ü.Ş, B.D, B.Ş ve M.A. yaralandı.

60 gün sonra hayatını kaybetti

Korkunç kazada Alim Atakan Canseven ağır yaralandı. Kazanı ardından Alim Atakan Canseven Bilecik Devlet Hastanesi Yoğun Bakım ünitesine kaldırıldı. Burada süren 40 günlük tedavinin ardından ailesi tarafından ambulans ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Burada tedavisi devam eden Canseven 2 ay sonra hayatını kaybetti. Aynı otomobilde yaralanan 3 sporcunun tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Cenaze, işlemlerin ardından abla Aylin Özkan ve yakınlarına teslim edildi. Özkan, kardeşinin cenazesini gözyaşları arasında teslim alarak toprağa vermek üzere Kurşunlu mezarlığına götürdü.

Acı haberin ardından yazılı bir açıklama yapan Türkiye Muaythai Federasyonu; "Türkiye Muaythai Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkan Yardımcısı Alim Atakan Canseven’in vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, kederli Ailesine sabır ve başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.