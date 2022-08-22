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Antalya’da boğa güreşlerinde heyecanlı anlar yaşandı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde Karagöl Yayla Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen boğa güreşleri, izleyenleri heyecanlandırdı.

Spor 22.08.2022, 12:46
Antalya’da boğa güreşlerinde heyecanlı anlar yaşandı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde Karagöl Yayla Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen boğa güreşleri, izleyenleri heyecanlandırdı.

Kumluca Belediyesi tarafından düzenlenen Karagöl Yayla Şenlikleri, 2 gün sürdü. Şenlikler bünyesinde motokross gösterileri, Yörük futbolu, mevlit ve yemek ikramı, aynı günün akşamında ise Ferhat Göçer konseri düzenlendi. Şenliklerin ikinci gününde de boğa güreşleri yapıldı. Boğa güreşlerine Muğla ve Aydın yöresinden 40 güreş boğası katıldı. Şampiyon boğalar, rakip boğalara üstünlük sağlamak için çetin mücadeleler verdi. Rakiplerinin gücünden etkilenen ve güreş alanı dışına çıkmak için kaçan boğalar, zaman zaman demir kapıları aşıp seyircinin arasına daldı. Boğaların amansız mücadelesi, boğa sahiplerinin sinirlenmesine sebep oldu. Boğa sahipleri bir ara kendi aralarında da tartıştı. Baş güreşlerinde Muğla’dan Tahir Kulak’ın boğası ile Muğla’dan Ümit Arslan’ın boğası güreşti. Güreşlerin şampiyonu Kulak’ın boğası oldu. Dereceye giren boğa sahiplerine madalya ve kupaları protokol tarafından verildi.

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