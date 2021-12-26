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Antalya Ultra Trail Maratonu sona erdi

Antalya Konyaaltı Belediyesi’nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen Antalya Ultra Trail Maratonu, Halk Koşusu ve ödül töreniyle sona erdi.

Spor 26.12.2021, 16:22
Antalya Ultra Trail Maratonu sona erdi

Antalya Konyaaltı Belediyesi’nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen Antalya Ultra Trail Maratonu, Halk Koşusu ve ödül töreniyle sona erdi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Trail Maratonu’nun ikinci gününde, start çizgisine önce çocuklar geçti. Çocukların yanı sıra ailelerin heyecanı dikkat çekti. Miniklerin Konyaaltı Belediyesi önünde başlayan kısa parkuru, yine belediye önünde sona erdi. Alkışlarla bitiş çizgisine ulaşan çocuklardan bazıları, yarışta geri kalan akranlarının elini tutarak çizgiye ulaştırdı.

“Dereceye girenler”

Çocukların ardından 5 ve 12 kilometrelik koşular başladı. Yoğun ilginin olduğu bu iki koşuda 12 kilometreyi Mykolo Ryzhny 36 dakikada, Andrey Pavelko 41 dakikada, Mahmut Uysal 43 dakikada tamamladı. 5 kilometrelik parkuru ise Metin Paşa Yılmaz 19 dakikada, Richard Johnson Fedir Bezlepkin 20’şer dakikada tamamladı.

“Bebekler de Halk Koşusu’nda”

Maratonun son koşusunda vatandaşlar, Akvaryum önündeki başlangıç çizgisine geçti. Renkli görüntülere sahne olan Halk Koşusu’na 7’den 70’e vatandaşlar katıldı. Bazı aileler bebek arabalarıyla koşuya katılırken, bazı vatandaşlar da köpekleriyle koşuyu tamamladı. 2,5 kilometrelik koşuyu kadınlarda ilk tamamlayan Ayşe Yalpı oldu. Refik Köse ise erkeklerde koşuyu birincilikle tamamladı.

“Antalya’nın çağdaş yüzünü gösterdik”

Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Trail Maratonu, ödül töreniyle sona erdi. Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten ve Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer dereceye giren yarışmacılara ödüllerini verdi. Törende kısa bir konuşma yapan Başkan Semih Esen, 17 ülke ve 54’ten şehirden bin 100 sporcuyu ağırladıklarını söyledi. 54 kilometrelik maratonda koşucuların denizden kara koştuğunu hatırlatan Esen, Amacımız Antalya’nın çağdaş yüzünü dünyada bir kez daha ortaya koymaktı ve bunu başardık. İsteğimiz bu organizasyonumuzu gelenek hale getirmek. Maviden beyaza uzanan maratonla Konyaaltı’nın güzelliklerini çağdaş yüzünü tüm dünyaya göstereceğiz” diye konuştu.

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