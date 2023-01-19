Antalya, Şubat’ta ünlü bisiklet takımlarına ev sahipliği yapacak

Tour of Antalya powered by AKRA 2023’e katılan takımlar ve 4 günlük yarışın etapları açıklandı.

Antalya’da 9-12 Şubat 2023 tarihlerinde beşinci kez düzenlenecek olan Tour of Antalya powered by AKRA 2023’e katılan takımlar ve 4 günlük yarış etabı belli oldu. Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) 2023 Elit Erkekler Avrupa Turları takviminde 2.1 kategorisinde yer alan ve 4 etaptan oluşan uluslararası bisiklet yarışı, 2023 yılında 15 ülkeden 25 takıma ve 175 bisikletçiye ev sahipliği yapacak. Dünyaca ünlü bisikletçiler Antalya’da birbirinden güzel 4 etapta 615 km pedal basacak.

Tour of Antalya powered by AKRA 2023’e katılan takımlar:

World Tour Takımları: Groupama -FDJ (Fransa), Alpecin-Deceuninck (Belçika)

Pro Kıta Takımları: Totalenergies (Fransa), Bolton Equities Black Spoke (Yeni Zelanda), Bingoal WB (Belçika), Green Project-Bardianicsf-Faizane (İtalya), Eolo-Kometa Cycling Team (İtalya), Human Powered Health (ABD), Tudor Pro Cycling Team (İsviçre), Team Corratec (İtalya), Team Novo Nordisk (ABD), Q36.5 Pro Cycling Team (İsviçre)

Kıta Takımları: Terengganu Cycling Team (Malezya), Bike Aid (Almanya), Sakarya BB Pro Team (Türkiye), A Bloc CT (Hollanda), Trinity Racing (Birleşik Krallık), Spor Toto Cycling Team (Türkiye), Astana- Qazaqstan Development Team (Kazakistan), Sofer-Savini Due-Omz (Romanya), P&S Benotti (Almanya), China Glory Continental Cycling Team (Çin), Team Felbermayr Simplon Wels (Avusturya), Beykoz Belediyesi Spor Kulübü (Türkiye), Konya Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye)

Antalya’nın simge noktalarında gerçekleşecek yarışın etap programı ise şu şekilde:

Manavgat-Antalya (9 Şubat, Perşembe) 156 km

Demre-Antalya (10 Şubat, Cuma) 141,5 km

Kemer-Tahtalı (11 Şubat, Cumartesi) 133,6 km

Antalya-Antalya (12 Şubat, Pazar) 174,8 km

“Yeşil bir gelecek için hep birlikte ormanlarımızı koruyalım”

Yarışın 2023 yılındaki teması; 2021 yazında çıkan orman yangınında kül olan Manavgat-Oymapınar beldesindeki ormanlarımızın yeniden ağaçlandırılması çalışmalarına destek için “Yeşil bir gelecek için hep birlikte ormanlarımızı koruyalım” olarak belirlendi. Yarış çerçevesinde Manavgat’ın “Yeşil Kanyon” ve “Yalancı Cennet” olarak tanımlanan Oymapınar Beldesi’nde ’Tour of Antalya powered by AKRA Manavgat Hatıra Ormanı’nın temelleri atılacak.

Tour of Antalya powered by AKRA’ya güçlü kurum ve markalardan büyük destek

Dünyaca ünlü bisiklet takımlarını ve bisikletçilerine 2018 yılından bu yana ev sahipliği yapan Tour of Antalya powered by AKRA, bisiklet sporunun gelişimi ve bisiklet turizmi için ilerleyici güç olurken Antalya ve Türkiye’nin tanıtımına da değer katıyor. Bu organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin yanı sıra Corendon Airlines’in de destekleriyle düzenlenecek.