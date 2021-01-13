Antalya Open’da Şampiyon Alex De Minaur

Türkiye Tenis Federasyonu ev sahipliğinde gerçekleşen ve dünya yıldızlarını ağırlayan 2021’in ilk ATP turnuvası Antalya Open’da şampiyon, klasmanının 23. basamağındaki Avustralyalı raket Alex De Minaur oldu.

Antalya Open’ın finalinde Kazak tenisçi Alexander Bublik ile karşılaşan Alex de Minaur, kariyerinin dördüncü ATP şampiyonluğunu Antalya Open’da yakaladı. İlk sette De Minaur, Alexander Bublik karşısında 2-0 öndeyken karşılaşmanın yedinci dakikasında Bublik sağ ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle maçtan çekildi.

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan dünya 49 numarası Bublik "Dün bileğimi burktum ve hayatımın en iyi galibiyeti için adrenalinle bitirdim. Kazandığım için çok şanslıydım. Oynamayı denedim. Dün 3 saat fizik tedavi odasındaydım ve bugünkü maça hazırlanmaya çalıştım. Üçüncü ATP finalim benim için zorluydu ve kazanamadım" diye konuştu.

Antalya Open’da oynamaktan mutluluk duyduğunu belirten şampiyon De Minaur ise maç sonrası yaptığı açıklamada "Pandemi şartları nedeniyle zor bir dönemdeyiz bu yüzden bir turnuvanın oynanması bile güzel, tabi ki normalden biraz daha farklı şartlarda yarıştık. Buradaki herkes de bana oldukça iyi davrandı. Otelden kortlara kortlardan otele gidip geldik, en azından otel çevresinde ve içerisinde biraz zaman geçirme şansımız oldu, kısmen biraz daha özgürdük o yüzden bu turnuva benim için iyi geçti" dedi. İlk 10’da yer alma hedefine yönelik sorulara da cevap veren De Minaur, “Her zaman kendi açımdan en iyisini yapmaya ve mümkün olan en iyi sonucu almaya çalışıyorum. Gerçekçi olmak gerekirse en üst seviyede tenis oynamaya devam etmeyi ve büyük oyuncuları zorlamayı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kupa töreninde ödülleri Antalya Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Turgut Erşan ve Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Akgül takdim etti.