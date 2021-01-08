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Antalya Open’da ikinci gün geride kaldı

Türkiye Tenis Federasyonu ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2021’in ilk ATP turnuvası Antalya Open’ın ana tablosunun ikinci gününe seri başı raketler damga vurdu.

Spor 08.01.2021, 21:35
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Antalya Open’da ikinci gün geride kaldı

Türkiye Tenis Federasyonu ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2021’in ilk ATP turnuvası Antalya Open’ın ana tablosunun ikinci gününe seri başı raketler damga vurdu.

Avustralya Açık öncesi önemli duraklardan biri olan Antalya Open’da ilk maçına merkez kortta milli tenisçz Ergi Kırkın karşısında çıkan turnuvanın 1 numaralı seri başı, klasmanın 10. basamağındaki Matteo Berrettini, Kırkın’ı 6-0, 6-4 yenerek ikinci tur biletini aldı. Berrettini çeyrek final yolunda elemelerden gelen Bulgar raket Dimitar Kuzmanov ile kozlarını paylaşacak.

Kariyerinde 9 ATP şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seri başı 33 yaşındaki tecrübeli raket Fabio Fognini ise elemelerden gelen 21 yaşındaki Çek raket Michael Vrbensky karşısında 6-4, 7-6 kazandı. İtalyan Fognini’nin ikinci turdaki rakibi Radu Albot’u 6-3, 6-4 ile saf dışı bırakan Jeremy Chardy oldu. Turnuvanın 4 numaralı seri başı 18 yaşındaki genç tenisçi Alex de Minaur ise ilk servislerinden yüzde 82 ile puan çıkardığı karşılaşmada Tunuslu raket Malek Jaziri’yi 6-2, 6-1’lik skorla rahat geçti. Avustralyalı Minaur, Marsel İlhan’ı 6-4, 6-3 mağlup eden Adrian Andreev ile karşı karşıya gelecek. Turnuvanın 5 numaralı seri başı Alman Jan Lennard Struff ise elemelerden gelen Pavel Kotov’u 6-4, 6-3 ile mağlup etti ve Fransız Hugo Grenier’in rakibi oldu. Tristian Lamasine, Bulgar Egor Gerasimov’u 7-6, 6-2 ile yendi, Lamasine son 8 yolunda 8 numaralı seri başı Alexander Bublik ile karşı karşıya gelecek.

Mücadeleler yarın saat 10.00’da devam edecek.
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