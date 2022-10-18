Antalya Büyükşehir Belediyesi ‘FİFA 22 Cumhuriyet Turnuvası’ düzenliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde “FIFA 22 Cumhuriyet Turnuvası” ve çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” etkinlikleri bünyesinde 5 Kasım Cumartesi günü 10.00-20.00 saatleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) “FIFA 22 Cumhuriyet Turnuvası” düzenleyecek.

Dlive, Antalyapor, Decathlon, Warpick Espor & Organizasyon ve Agora Alışveriş Merkezi’nin de destek ve işbirliği yaptığı turnuvaya 13 yaş üzeri Antalya’da ikamet eden herkes ücretsiz katılabilecek.

"Para ödülü ve hediyeler"

“FIFA 22 Cumhuriyet Turnuvası” çerçevesinde büyükşehir belediyesi tarafından birinciye üç bin , ikinciye iki bin, üçüncüye bin, dördüncüye beş yüz olmak üzere toplam 6 bin beş yüz TL para ödülü verilecek. Cumhuriyet için oyna sloganıyla turnuvaya katılan kişilere ayrıca çekilişle sürpriz hediyeler verilecek.

‘’FIFA 22 Cumhuriyet Turnuvası’na katılmak isteyenler 18 Ekim -2 Kasım tarihleri arasında www.abbsporhizmetleri.com internet adresinde yer alan online formu doldurarak kayıt olabilecek. Turnuva ile ilgili bilgi almak isteyenler 321 24 70 numaralı telefondan bilgi alabilecek.

Etkinlikler"

“FIFA 22 Cumhuriyet Turnuvası” bünyesinde ayrıca söyleşiler ve sportif etkinler düzenlenecek ve canlı müzik olacak. Söyleşilerden ilki, 5 Kasım öğleden önce; Dünya’da ve Türkiye’de canlı yayın platformları arasında büyüme hızında trendlerde olan Dlive canlı yayın platformunun COO’su ve Türkiye Platform Başkanı Metin Redjebi ‘’E-Spor ve Yayıncılık’’ hakkında olacak. İkinci söyleşi ise Antalyaspor E-spor oyuncuları ve idari manejeri, ‘’E-Sporda Kariyer’’ hakkında olacak. ATSO Güzel Sanatlar Lisesi müzik grubu da turnuva çerçevesinde akustik konser verecek.

Turnuva devam ederken AKM bahçesine spor etkinlik alanları kurulacak ve bu alanlar ve büyükşehir belediyesi ASFİM step aerobik kursiyerlerinin gösterisi ile katılımcılar gün boyunca sporu hem sanalda hem de gerçek hayatta yaşamış olacak.