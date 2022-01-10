banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
COVID-19 Haziran 2024’de bitecek
COVID-19 Haziran 2024’de bitecek
Türkiye ihracat iklimi endeksi Aralık’ta 53,9 oldu
Türkiye ihracat iklimi endeksi Aralık’ta 53,9 oldu
Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?
İnsansı robot Ameca, CES 2022’de görücüye çıktı
İnsansı robot Ameca, CES 2022’de görücüye çıktı

Antalya, Avrupa’nın 52 milyar euroluk bisiklet turizmi pastasına gözünü dikti

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Spor İhtisas ve Bisiklet Turizmi Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, Avrupa’da 52 milyar Euroluk bir bisiklet turizm potansiyeli olduğunu belirterek, gerekli alt yapı sağlanması halinde Türkiye’nin 5-6 yıl içerisinde Avrupa’dan büyük bir pastanın sahibi olabileceğini bildirdi. Yaşacan, bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığının çıkardığı bisiklet dostu otel sertifikasının önemli olduğunu kaydetti.

Spor 10.01.2022, 13:03
Antalya, Avrupa’nın 52 milyar euroluk bisiklet turizmi pastasına gözünü dikti

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Spor İhtisas ve Bisiklet Turizmi Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, Avrupa’da 52 milyar Euroluk bir bisiklet turizm potansiyeli olduğunu belirterek, gerekli alt yapı sağlanması halinde Türkiye’nin 5-6 yıl içerisinde Avrupa’dan büyük bir pastanın sahibi olabileceğini bildirdi. Yaşacan, bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığının çıkardığı bisiklet dostu otel sertifikasının önemli olduğunu kaydetti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Spor İhtisas ve Bisiklet Turizmi Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, deniz, kum, güneş dışında yürütülen ve son dönemde gündeme gelmeye başlayan bisiklet turizmi hakkında açıklamalarda bulundu.

Antalya’da spor turizmi denilince akla futbol, futbol, basketbol, voleybol gibi sporların geldiğini hatırlatan Yaşacan, ama son 3 yıldır bisiklet takımlarının da kamp yapmaya başladığını belirtti.

"52 milyar Euro"

Gelen bisiklet takımlarının kentte turnuvalar ve yarışlara katıldığını dile getiren Yaşacan, “Bu takımlar 1-2 ay burada kamplarını yapıp ülkelerine geri dönüyorlardı. Bisiklet turizminin, golf turizmi gibi potansiyeli var. Avrupa’da yıllık 52 milyar Euro cirosu var. Kültür ve Turizm Bakanlığı, spor dostu otel sertifikası çıkardı. Artık bu konunun önemli ve nitelikli turist kaynağı olduğu biliniyor” diye konuştu.

"Bisiklete binmeyi seven turistler"

Bisiklet takımlarının yanı sıra, golf turisti gibi sadece bisiklet turizmi için gelen turistlerin olduğunu kaydeden Şamil Yaşacan, “ Golf müşterisi, gol sahası istiyor. Golf turizmi için gelen golf sahasında oynayıp parasını bırakıp geri dönüyor. Bisiklet müşterisi de aynı. Bunlar kamp için gelen müşteri değil. 30-40 yaş üzeri, hobisi olan, bisiklete binmeyi seven turistler. O müşterilerin bisikletleri, bir lüks araba çok değerli ve kaliteli bisikletler. Türkiye’de daha bunun siftahı yapılmadı. Siftah müşterimiz çok az” dedi.

"Bisiklet dostu otel sertifikası"

Yaşacan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yaptığı bisiklet dostu otel sertifika sisteminin Türkiye için çok önemli bir hamle olduğunun altını çizdi. Hem otellerin hem de acentaların bisiklet dostu sertifika uygulamasına sahip olmalarını istediklerini ifade eden Yaşacan, TÜRSAB’ın da bu konu ile ilgili önemli çalışmaları olacağını kaydetti.

"Bisiklet turisti, golf turisti gibi para harcıyor"

Antalya’nın ‘bisiklet dostu şehir’ olmasını istediklerini dile getiren Yaşacan, “ Hedeflerimiz ve çalışmalarımız o yönde. Ülkemiz de bisiklet dostu ülke olsun. Biz bunu başarırsak ülkemize müthiş derece bisiklet turisti getiririz. Bu müşteriler, çok nitelikli, kaliteli, iyi para harcayan müşteri kitlesidir. Bu orta sınıfın üstü, ailesiyle gelen müşteri kitlesidir. Bu müşteriler rezervasyon yaptıracağı zaman otelin bisiklet dostu olup olmadığına bakıyor. İçerisinde tamirhane var mı?, bisiklet parkı var mı? Onlar bisikletini tavana asıyor. Böyle bir otel arıyor, buda bisiklet dostu sertifikası olan otellerin tercih edeceğini gösteriyor” dedi.

"Avrupa’dan pasta sahibi oluruz"

Bunun yanında bölgenin bisiklet rotalarının önemli olduğunu kaydeden Yaşacan, ”Bu turist telefonuna bölgedeki rotaları indiriyor. Tarihi bölgelerin rotaları olacak, aileleri ile birlikte bu rotalar üzerinde gezecekler. Rotaların üzerindeki servis ve dinlenme yerleri de önemli olacak. Bu müşteri otelde kalmaz. Bu müşteri oteli sadece dinlenmek ve yatmak için kullanır. Bu müşteri, dışarıda para harcayacak. Sadece deniz, kum, güneş değil alışveriş de yapacak. Bisiklet dostu şehir olduğumuz zaman yollarımızı ona göre ayarlayacağız. Şoförlerde ona göre davranacaklar. Bisikletlerin trafikte, araçlar kadar hakları var. Bunları yaparsak 5-6 sene içerisinde Avrupa’dan müthiş bir pasta sahibi oluruz. Bu bilince varırsak, bisiklet müşterisini bölgemize bolca getiririz. İyi para harcayan müşteri kitlesi, bunu başarmamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

"Kafilelerin gelmesi için çalışmalarımız devam ediyor"

Şuan 15’e yakın otelin bisiklet dostu otel sertifikasını aldığını belirten Yaşacan, “İlk kafilenin gelmesi için çalışmalarımız devam ediyor. İlk kafile her an gelebilir. Biz hazırız, oteller, bölge ve acente olarak hazırız. Hedefimiz müşteri potansiyeline ulaşmak. Her şey hazır, rötuş yapılacak. Yerel yönetimler, acenteler bu bilince varınca rötuş yapılacak hazırız. Zaten yatırıma gerek yok. Golf gibi saha istemiyor” açıklamasında bulundu.

Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 20 32
6. Gaziantep FK 20 31
7. Adana Demirspor 19 30
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandirmaspor 19 32
6. Istanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Manisa Futbol Kulubu 19 22
14. Menemenspor 19 22
15. Altinordu 18 22
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 19 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta de Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Getafe 20 18
17. Deportivo Alaves 20 17
18. Elche 19 16
19. Cádiz 20 14
20. Levante 20 11