Ankersen’den yaralanan taraftara ziyaret

Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, Altay derbisinde deplasman tribününden atılan fişekle yaralanan Göztepeli tarafları hastanede ziyaret etti.

Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Altay derbisinde deplasman tribününden atılan fişekle yaralanan sarı-kırmızılı taraftar Mehmet Çakır’ı tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde ziyaret etti. Çakır’ın ailesiyle de görüşen Ankersen, taraftarlarının durumu konusunda doktorlardan bilgi aldı. Çakır’ın durumunun stabil olduğunu, tedavisi için her türlü imkanın seferber edildiğini ve tedavi sürecinin beklenildiği gibi gittiğini söyleyen Ankersen, başta Mehmet Çakır olmak üzere tüm taraftarlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, Türk sporunda bu tarz olayları da lanetlediklerini söyledi.