Ankaraspor, Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor
TFF 1. LİG’İN 2. HAFTASINDA ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ İLE KARŞILAŞACAK OLAN ANKARASPOR, ŞUT ÇALIŞMASI YAPTI.
TFF 1. Lig’in 2. haftasında Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Ankaraspor, şut çalışması yaptı.
Başkent derbisinde, pazar günü Ankara Keçiörengücü’ne konuk olacak Ankaraspor, bu maçın hazırlıklarını Batıkent Tesisleri’nde yaptığı tek antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Ali Güneş nezaretindeki antrenman 1,5 saat sürdü. Hafif adale ağrıları bulunan Eric Ayuk, Tamer Aşık ve kaleci Bayram Kılıç tedbir amaçlı takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde bireysel antrenman yaptı.
Mavi-beyazlılar antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra saha kenarına kurulu istasyonda sprint çalışması yapan oyuncular, yarı sahada oyuna geçti. Antrenmanın ikinci bölümünde 4 kaleden kurulu alanda maç yapan mavi-beyazlı ekip, kanatlardan orta, şut ve gol organizasyonlarıyla antrenmanı sonlandırdı.
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