Ankaraspor 3 oyuncuyu renklerine bağladı

Devre arası transfer çalışmalarını devam ettiren Ankaraspor, kadrosuna 3 oyuncu daha kattı.

Geçtiğimiz günlerde 4 önemli ismi kadrosuna katan Ankaraspor, 3 isimle daha anlaştı. Başkent ekibi, 30 yaşındaki Norveçli golcü oyuncu Marcus Pedersen’i 1,5 yıllığına renklerine bağlarken, 25 yaşındaki santrafor Samed Ali Kaya ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı. Diğer yandan 26 yaşındaki savunma oyuncusu Ercan Yazıcı’yı da Yılport Samsunspor’dan sezon sonuna kadar kiraladı.

Çıktığı 282 maçta 112 gol atma başarısı gösteren Norveçli oyuncu Pedersen; Hamarkameratene, Stromsgodset, Valerenga, Odense BK, Barnsley, Brann ve Vitesse takımlarının formalarını giydi. 25 yaşındaki genç golcü Samet Ali ise Kayserispor, Menemen Spor, BB Erzurumspor, Göztepe ve son olarak Adana Demirspor; Yılport Samsunspor’dan sezon sonuna kadar kiralanan Ercan Yazıcı, Şanlıurfaspor ve Samsunspor formalarını giydi.

Başkan Katipoğlu: "Ligi bilen bir kaç oyuncu daha almayı planlıyoruz"

Kadrolarına 3 önemli oyuncuyu daha kattıkları için mutlu olduklarını dile getiren Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, "Bugün aramıza 3 yetenekli oyuncu daha katıldı. Sezonun ilk yarısında eksiklerimizi görüp yerinde transferler yapmaya çalıştık. Aramıza katılan bu önemli oyuncularla inşallah sezonun ikinci yarısı bizler için verimli geçer. Ara transfer dönemi bitene kadar eksik gördüğümüz mevkilere kaliteli, bu ligi bilen bir kaç oyuncu daha almayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.