Ankaraspor 0-2 Adanaspor (Maç Sonucu)
TFF 1. Lig'de ertelenen 12. hafta mücadelesinde Adanaspor, 89 ve 90+3 dakikada bulduğu gollerle Ankaraspor'u 2-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig'de ertelenen 12. hafta maçında Ankaraspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi.
Osmanlı Stadı'nda oynanan mücadeleyi Adanaspor 2-0 kazandı.
Adanaspor'a galibiyeti getiren golleri 89. dakikada Hakan Çinemre ve 90+3'te Ognjen Ozegovic kaydetti.
Ev sahibi Ankaraspor'da M'Billa Etame 49. dakika kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
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Ankaraspor: 0 - Adanaspor: 2
Stat: Osmanlı
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Muhammet Yumak, Cemil Tunç
Ankaraspor: Berk Balaban, Ali Ülgen, Fatih Kızılkaya, Gökhan Akkan, Mahmut Akan (Dk. 85 Ali Rıza Kılıç), Mete Çelik, Ayuk, Doğukan Efe (Dk. 85 Muzaffer Doğan), Halil İbrahim Esen, Erdem Çetinkaya (Dk. 76 Umar), Etame
Adanaspor: Karacic, Donkor (Dk. 46 Hakan Çinemre), İsmail Erdoğan, Evren Korkmaz, Canberk Dilaver, Uğurcan Yazğılı (Dk. 82 Umut Sözen), Celil Yüksel, Atalay Babacan (Dk. 63 Ozegovic), Ömer Çiçek (Dk. 82 Berkan Fırat), Belem (Dk. 46 Eren Keleş), Ergin Keleş
Goller: Dk. 89 Hakan Çinemre, Dk. 90+3 Ozegovic (Adanaspor)
Kırmızı kart: Dk. 49 Etame (Ankaraspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Uğurcan Yazğılı, Dk. 33 Ergin Keleş, Dk. 56 Canberk Dilaver, Dk. 89 Ozegovic, Dk. 90 Hakan Çinemre (Adanaspor), Dk. 34 Gökhan Akkan, Dk. 52 Doğukan Efe, Dk. 76 Erdem Çetinkaya, Dk. 89 Ali Rıza Kılıç, Dk. 90+2 Umar (Ankaraspor)
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