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Ankaragücü’nün yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan oldu

MKE Ankaragücü, Mustafa Dalcı’dan boşalan teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan’ın getirildiğini açıkladı.

Spor 29.08.2022, 17:09
Ankaragücü’nün yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan oldu

MKE Ankaragücü, Mustafa Dalcı’dan boşalan teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan’ın getirildiğini açıkladı.

MKE Ankaragücü, teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan 1+1 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Beştepe Tesisleri’mizde gerçekleştirilen; Başkanımız Faruk Koca ve Futbol Koordinatörümüz Emre Yıldız’ın katıldığı imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi. İmza töreninde hazır bulunan eski teknik direktörümüz Mustafa Dalcı, Ömer Erdoğan’a başarılar diledi. 1+1 yılık sözleşme imzaladığımız yeni teknik direktörümüz Ömer Erdoğan’ın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyoruz."

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