Ankaragücü taraftarları maç sonu taşkınlık çıkardı

Ankaragücü taraftarları, 3-1 Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından stadyum çıkışında, otobüslerinden inerek taşkınlık çıkardı. Olaya müdahale eden çevik kuvvet ekipleri Ankaragücü taraftarlarını otobüslerine bindirdi.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda Adana Demirspor’a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından stadyumdan ayrılan Ankaragücü taraftarları otobüslerine binerek stadyumundan çıkış yaptı. Stadyuma yakın bir yerde otobüsten inen taraftar grupları taşkınlık çıkardı. Polis ekipleri taraftar grubuna müdahalede bulunarak sakinleştirmeye çalıştı. Tekrardan otobüslerine bindirilen taraftarlar bölgeden uzaklaştırıldı.